Atriz de 'Garota Exemplar', Lisa Banes morre aos 65 anos após ser atropelada

247 - Atriz da novela Garota Exemplar (2014), Lisa Banes morreu nesta segunda-feira (14), dez dias após ser atropelada por uma moto, em Upper West Side, em Nova York, nos Estados Unidos. A artista sofreu uma lesão no cérebro e não conseguiu se recuperar.

De acordo com o jornal New York Post, a atriz, que nasceu em Ohio (EUA), ia ao encontro de sua mulher, Kathryn Kranhold, para um jantar, no dia 4 de junho. No percurso, Banes foi atingida por uma moto. As informações foram publicadas pelo portal G1.

A polícia de Nova York informou que o motorista da moto não parou para prestar socorro e até esta segunda-feira (14) nenhum suspeito havia sido detido.

Entre os projetos televisivos da atriz, estão "Assassinato por Escrito", "Nashville", "Once Upon a Time" e "One Life to Live".

No cinema, atuou no clássico "Cocktail" e em "Garota Exemplar".

