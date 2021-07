Atriz de 'NCIS' é acusada pelo ex-marido de sequestrar o filho do casal nos EUA

Ex-marido da atriz Zoe McLellan, Jean Pierre Gillain afirmou que a artista raptou o filho do ex-casal em abril de 2019, e desde então, ele nunca mais recebeu notícias da criança filho. Ela está sendo acusada no Judiciário por três crimes, dentre eles o de sequestro edit

247 - Conhecida por seu papel na série policial "NCIS", a atriz Zoe McLellan responde a um mandato por sequestro após desaparecer junto de seu filho Sebastian, 8 anos atualmente. Ex-marido dela, Jean Pierre Gillain foi o autor da denúncia. A atriz está sendo acusada no Judiciário de sequestro, privação de custódia e "roubo" de menor.

De acordo com reportagem do TMZ, publicada neste domingo (11), o executivo afirmou que Zoe raptou a criança em abril de 2019, e desde então, ele nunca mais recebeu notícias do filho. Em dezembro de 2020, J.P. postou em seu Instagram uma montagem de "procurada", apelando para encontrarem seu filho e a ex-mulher. O mandado de busca da criança foi emitido em maio de 2021.

A briga do ex-casal começou em 2017. Os dois lutavam no Judiciário pela guarda de Sebastian desde aquela época, quando ele tinha apenas 4 anos. Gillain afirmou que a criança estava acompanhando a mãe nas gravações da série "Designated Survivor" em Toronto, no Canadá, sem ter a permissão dele para fazer essa viagem.

Em nota, a defesa de Gillain afirmou que Sebastian ainda está com Zoe, mas não conhecem o local.

