Atriz destaque do Oscar 2023 morreu subitamente logo após gravar filme que concorre a várias estatuetas

247 - No próximo domingo (12), quando todas as atenções do show business mundial se voltarem para a 95ª edição da cerimônia do Oscar, em Los Angeles, será difícil, quase inevitável, não pensar em Charlbi Dean, a protagonista de "Triângulo da Tristeza".

De acordo com o portal F5, do jornal Folha de S.Paulo, o longa do sueco Ruben Östlund concorre a três estatuetas, inclusive a de Melhor Filme, e Charlbi não estará com seus colegas de elenco no Dolby Theater para acompanhar a premiação. Não teve tempo. Sul-africana e modelo como a personagem que interpreta no filme, ela morreu subitamente aos 32 anos, em agosto de 2022, antes mesmo da estreia do longa nos Estados Unidos.

Informações iniciais apontavam um mal súbito. Em uma entrevista dada à época, o irmão da atriz contou que ela própria sugeriu a internação após reclamar de fortes dores de cabeça, que não a deixavam dormir. Charlbi teria pedido então ao namorado que a levasse para uma casa de saúde. Sua morte foi anunciada menos de 24 horas depois, sem que o motivo fosse revelado oficialmente.

Somente em dezembro de 2022 (quatro meses depois, portanto), um laudo definiu a causa mortis de Charlbi Dean: ela foi vítima de uma septicemia bacteriana.

