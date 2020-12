Atriz do Zorra, Christina Rodrigues morre de coronavírus à espera de leito em CTI no Rio

A atriz Christina Rodrigues, 47 anos, morreu na manhã desta quinta (17) por causa do coronavírus. Ela estava internada na enfermaria da UPA da Tijuca. O Rio de Janeiro tem fila de quase 500 pessoas por leitos de coronavírus e médicos sem salário no começo de dezembro edit

247 - A atriz Christina Rodrigues, 47 anos, morreu na manhã desta quinta (17) por causa do coronavírus. Ela estava internada desde segunda (14) na enfermaria da Unidade Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca com sintomas graves e dificuldades para respirar.

A informação sobre a morte da atriz foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. "Com pesar, informamos que a paciente Christina Maria Rodrigues Teixeira apresentou piora clínica e foi a óbito no fim desta manhã", disse a pasta ao jornal Folha de S.Paulo.

A artista atuava em quadros de humor no Zorra Total, extinto programa da Globo. Também teve participações em várias novelas como "Malhação Sonhos" (2014-2015) e "Beleza Pura" (2008).

O Rio de Janeiro tem fila de quase 500 pessoas por leitos de coronavírus e médicos sem salário no começo de dezembro. A fila chegou a 491 pessoas na rede pública no dia 8 de dezembro e 251 delas precisavam de terapia intensiva.

