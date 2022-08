Atriz e humorista Cláudia Jimenez morre aos 63 anos

Atriz estava internada em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro e a causa da morte não foi informada pela família edit

247 - A atriz e humorista Claudia Jimenez morreu no início da manhã deste sábado (20), no Rio de Janeiro, aos 63 anos. Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul, e a causa da morte não foi informada pela família.

Cláudia, intérprete de Dona Cacilda, da “Escolinha do Professor Raimundo”, e de Edileuza, de “Sai de Baixo'', passou por uma série de cirurgias cardíacas nos últimos anos.

Em 1999 ela colocou cinco pontes de safena e em 2012, fez a substituição de uma válvula aórtica. Em 2014,a atriz se submeteu a uma nova internação para a colocação de um marca-passo.

