Atriz Fernanda Torres destaca entrevista de Flávio Dino ao 247: "como evitar um golpe"

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, a atriz Fernanda Torres destacou a importância da "entrevista de Flávio Dino aos jornalistas Tereza Cruvinel, Rodrigo Vianna e Marcelo Auler, no canal Brasil 247 do YouTube, verdadeiro decálogo sobre como evitar um golpe". O ministro da Justiça e Segurança Pública falou ao 247 no dia 12 de janeiro.

"Flávio Dino já havia dado provas de caráter e competência à frente do governo do Maranhão, durante o descarrilamento negacionista pandêmico. Depois dessa entrevista, minha sensação é a de que devo a ele, ao Cappelli e a alguns poucos o retorno a um país que ainda existe", disse a artista em referência ao secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli.

Em sua análise, Fernanda separou alguns trechos da entrevista de Flávio Dino ao 247. "A rápida decisão de decretar intervenção federal e assumir o comando da segurança do DF foi o que impediu o golpe. Em 1964, não havia o WhatsApp. Nós fizemos uma intervenção federal por WhatsApp, a ferramenta que municiou os golpistas", disse o ministro (confira a entrevista completa no vídeo abaixo).

