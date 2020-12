Atriz Nicette Bruno continua internada em estado grave: "Esperança"

"O quadro da minha mãe continua inalterável desde ontem, a situação é delicada sim, é grave", afirmou a atriz Beth Goulart, filha de Nicette Bruno, internada no Rio por causa do coronavírus edit

247 - A atriz Nicette Bruno, de 87 anos, continua internada em estado grave por causa do coronavírus. A artista está hospitalizada na UTI na Casa de Saúde de São José, Rio.

"O quadro da minha mãe continua inalterável desde ontem, a situação é delicada sim, é grave. Mas ela vem respondendo muito bem aos antibióticos, o que nos dar sempre esperança. Hoje, às 18h00, oração para Nicette", disse a atriz Beth Goulart, filha de Nicette Bruno, em mensagem publicada no Instagram.

"Vamos mandar para ela essa força, a força da fé, da esperança, da certeza do poder de Deus, da capacidade dela de superar as dificuldades. Que ela receba nosso amor, a nossa gratidão, por todas as energias positivas que temos para mandar para ela. Mãe, você vai sair dessa. Eu creio", acrescentou.

Nicette está internada desde o final de novembro.

