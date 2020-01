Autor de mais de 500 composições, Luiz Vieira morre aos 91

O cantor, compositor e radialista Luiz Vieira estava internado no Hospital São José, na Zona Sul do Rio, onde morreu na manhã desta quinta-feira (16) edit

247 - Faleceu nesta quinta-feira (16) o cantor, compositor e radialista Luiz Vieira, aos 91 anos. Ele foi internado após passar mal, em casa, na noite desta quarta, e sofreu uma parada cardíaca.

Autor de sucessos como "Prelúdio para ninar gente grande (Menino passarinho)", "Paz do meu amor" e "A voz do povo", Luiz Vieira é autor de mais de 500 músicas gravadas por diversos artistas, entre os quais Caetano Veloso, Taiguara, Pery Ribeiro, Nara Leão, Moacyr Franco, Hebe Camargo, Augusto Calheiros, Gilberto Alves, Agnaldo Rayol, Elba Ramalho, Luiz Gonzaga, Cascatinha e Inhana, Sérgio Reis, Rita Lee, Marcelo Costa e Maria Bethânia.

Vieira nasceu em Caruaru, Pernambuco. Veio para o Rio de Janeiro ainda criança onde foi criado pelo avô em Alcântara, no município de São Gonçalo.

Na década de 1940 começou a se apresentar como crooner em bares da Lapa se transformando no "príncipe do baião" durante sua passagem pela Rádio Tamoio, quando se apresentou ao lado de Luiz Gonzaga no programa "Salve o baião".