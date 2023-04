Bannon, guru de Trump do clã Bolsonaro, é mestre no uso da mentira como arma política

Bannon defendeu que a melhor maneira de vencer a batalha política é controlar a narrativa, usando a desinformação e as mentiras para moldar a percepção pública edit

247 – Steve Bannon, guru da família Bolsonaro e de Donald Trump, é um estrategista político americano que ficou famoso por sua participação na campanha eleitoral do presidente Donald Trump em 2016 e por sua breve passagem pelo governo Trump como estrategista-chefe da Casa Branca. Bannon é conhecido por ser um dos principais defensores do populismo de direita e por usar a mentira como uma arma política para avançar em sua agenda.

Bannon acredita que as emoções, em vez dos fatos, são a chave para mobilizar eleitores e construir um movimento político. Ele usa as mentiras e a desinformação para incitar a raiva, o medo e a ansiedade, visando mobilizar as pessoas em torno de suas causas.

Bannon é conhecido por ter criado o site Breitbart News, um veículo de notícias de extrema direita que dissemina desinformação e teorias conspiratórias. Ele usou esse veículo para promover sua visão de mundo, atacar a imprensa tradicional e espalhar desinformação para seus seguidores.

Bannon também é conhecido por popularizar o termo "fake news", que foi usado pelo presidente Trump para desacreditar a imprensa e desviar a atenção das notícias negativas sobre seu governo. Bannon defendeu que a melhor maneira de vencer a batalha política é controlar a narrativa, usando a desinformação e as mentiras para moldar a percepção pública.

Em resumo, Bannon passou a usar a mentira como arma política ao acreditar que a manipulação emocional, a desinformação e a distorção da verdade são eficazes para mobilizar eleitores e construir um movimento político. Ele tem sido uma figura controversa no cenário político americano e sua estratégia tem sido criticada por muitos por minar a democracia e o jornalismo independente.

