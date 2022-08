BBC lança documentário sobre a destruição do Brasil no governo Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - A BBC do Reino Unido produziu o documentário "The Boys From Brazil: Rise Of The Bolsonaros" (Meninos do Brasil: a ascensão dos Bolsonaros), com estreia prevista estreia a 05/09 no Canal BBC 2, dividida em três partes. De acordo com a Folha de São Paulo, o filme mostrou o comportamento autoritário de Bolsonaro e seus questionamentos ao sistema eleitoral, que ele acusa sem provas de não ter segurança contra fraudes.

Sobre a pandemia, a deputada federal tucana Joice Hasselmann (ex-PPS, ex-PSL e ex-União Brasil) afirma ter "certeza que ele [Bolsonaro] enlouqueceu" ao lembrar das imagens do presidente exibindo o medicamento cloroquina para as emas do Palácio da Alvorada. O remédio não tem eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19.

Foi relatado no filme o rompimento de Bolsonaro com aliados, como Joice e o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta.

O filme destacou participação do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro no trabalho digital e mostrou uma das fake news da campanha eleitoral de 2018, a de que o então presidenciável Fernando Haddad estaria distribuindo mamadeiras com um pênis de borracha para crianças, como parte de uma campanha contra a homofobia.

A produção fez também uma retrospectiva das carreiras política e militar de Bolsonaro.

