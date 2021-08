Bebê de disco do Nirvana processa banda por pornografia infantil

247 - Spencer Elden, que ficou conhecido mundialmente como o “bebê do Nirvana”, ao estrelar a capa de “Nevermind”, está processando a banda. Atualmente com 30 anos, diz que o ensaio foi feito sem o seu consentimento e acusa a banda de pornografia infantil. A informação é do portal Istoé.

Elden entrou com um processo contra os administradores da obra de Kurt Cobain e os membros sobreviventes da banda, dizendo que os rock stars violaram os estatutos federais de pornografia infantil e o exploraram sexualmente.

Ele também alega que sofreu “danos ao longo da vida” por ter seu corpo nu estampado no álbum, que teve cerca de 30 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, e afirma que nem ele nem seus pais – que ganharam US$ 200 pelo ensaio – consentiram com a sessão de fotos com a criança nua, de acordo com o processo federal.

