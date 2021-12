bell hooks, escritora e ativista, morre aos 69 anos

Reconhecida internacionalmente, bell hooks era considerada um dos maiores nomes do feminismo negro do mundo edit

247 - Morreu nesta quarta-feira (15) a escritora e ativista negra bell hooks,aos 69 anos. Em comunicado à imprensa, a família da ativista disse que ela ‘fez a transição em casa, rodeada de familiares e amigos”, informou o G1.

A intelectual norte-americana já estava doente há algum tempo e faleceu em sua casa, em Berea, cercada de parentes e amigos. A passagem de bell hooks foi divulgada por sua sobrinha Ebony Motley.

Hooks escreveu 40 livros publicados em 15 idiomas diferentes. Os temas tratados por ela eram feminismo, racismo, cultura, política, papéis de gênero, amor e espiritualidade.

Hooks, que nasceu Gloria Jean Watkins, publicou seu primeiro livro de poemas "And There We Wept" sob seu pseudônimo em 1978. O nome artístico era uma homenagem à bisavó.

