Beyonce confirma shows no Brasil em 2024

247 - A cantora norte-americana Beyoncé confirmou shows no Brasil em 2024 com a ‘Ranaissance World Tour’. As apresentações devem ser marcadas entre março e abril e, provavelmente, realizadas em três capitais - Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

A artista havia marcado os shows da turnê apenas na América do Norte e na Europa.

A primeira apresentação da turnê do sétimo álbum de Beyoncé ocorre no dia 10 de maio, nos arredores de Estocolmo, na Suécia.

