Bolsonarista, Regina Duarte sai em defesa do voto impresso

247 - Ex-secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte se uniu ao ex-capitão e usou as redes sociais para questionar a higidez do sistema eleitoral e defender a adoção do voto impresso.

“O que o meu coração pede é transparência eleitoral! Não há o que temer… ou há ?!#voto #votoimpresso #votoimpressojá”, postou no Instagram.

Em seus discursos, Bolsonaro vem questionando o voto eletrônico e afirmando, sem provas, que o sistema teria sido fraudado nos últimos pleitos.

