Bolsonaro agride a cultura brasileira e concede medalha que já foi de Carlos Drummond de Andrade a Daniel Silveira

247 – O extremista de direita Jair Bolsonaro demonstrou mais uma vez que despreza a cultura brasileira e que pretende destrui-la ao homenagear o parlamentar Daniel Silveira com uma medalha destinada a intelectuais, segundo informa a jornalista Mônica Bergamo. "O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) vai receber a Medalha Biblioteca Nacional — Ordem do Mérito do Livro, da Biblioteca Nacional. A homenagem é historicamente concedida a acadêmicos, autoridades e intelectuais que contribuem para o universo da literatura. Entre eles estão os escritores Gilberto Freyre e Carlos Drummond de Andrade", escreveu ela, em sua coluna .

A informação foi confirmada pelo parlamentar à coluna. "É uma honraria muito grande porque é em homenagem aos 200 anos da… É uma coisa que vale muito a pena." afirma. "Para mim é muito honroso ter o reconhecimento de lá", segue.

"A cerimônia será realizada na manhã desta sexta-feira (1º), na sede da instituição, no Rio de Janeiro. Neste ano, a honraria será entregue a 200 personalidades por ocasião do Bicentenário da Independência", informa ainda a colunista.

