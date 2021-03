"Bolsonaro é a favor do corona?", questiona Porchat (vídeo)

247 - Em vídeo publicado nesta sexta-feira (5), o humorista Fabio Porchat faz um questionamento: 'Bolsonaro é a favor do corona?'.

Afirmando que entende a polêmica em torno do lockdown, apesar de ser favorável à medida, Porchat afirma que o problema de Jair Bolsonaro não é ser contra o fechamento do comércio e contra a restrição de circulação. Para ele, a questão central é Bolsonaro ser contra tudo que combata a Covid-19. "Ele é contra a máscara, ele é contra o distanciamento social, ele é contra o auxílio emergencial, ele é contra a vacina, ele é contra a OMS. Ele a favor do quê? Ele é a favor do corona? Ele é até contra o sofrimento das pessoas que perderam um familiar. Dois mil mortos por dia e ele manda parar de 'mimimi', que tem que superar logo isso. A pessoa não pode nem mais chorar, presidente? Deixa a pessoa chorar. O corona não surgiu para atrapalhar tua vida não, o corona está matando todo mundo, matando o cidadão brasileiro. Não era o 'Brasil acima de tudo'? O que aconteceu?".

Assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.