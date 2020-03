Bolsonaro é inimigo das mulheres, diz Eleonora de Lucena

"A extrema direita agora quer domesticar as mulheres. A mulher que luta precisa ser demonizada e freada", aponta a jornalista edit

247 – A jornalista Eleonora de Lucena, editora do Tutaméia, explica por que Jair Bolsonaro adota comportamento misógino, em artigo publicado na Folha de S. Paulo. "A extrema direita agora quer domesticar as mulheres. Não é coincidência a louvação cafajeste à mulher 'bela, recatada e do lar'. É política. A mulher que luta precisa ser demonizada e freada", diz ela.

"Bolsonaro não esconde seu desejo de trucidar o Estado de Direito, eliminar adversários e emparedar as liberdades. Terá que enfrentar as mulheres", aponta ainda.