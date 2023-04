Titãs inclui Bolsonaro na música ‘Nome aos bois’ que critica figuras reacionárias

Apoie o 247

247 - Durante a turnê “Encontro”, que marca o retorno da formação original dos Titãs após 30 anos, a banda atualizou a letra de “Nome aos bois”, lançada em 1987, para incluir o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro na lista de figuras reacionárias, que também contém o ditador nazista Adolf Hitler e o fundador do fascismo italiano, Benito Mussolini. A música traz uma manifestação política da banda, focando em elencar personalidades alinhadas com o fascismo, direta ou indiretamente. Durante o show em Belo Horizonte, neste sábado (29/4), Nando Reis assumiu os vocais e fez a inclusão na letra.

O slogan do movimento fascista brasileiro Ação Integralista Brasileira (AIB) – "Deus, pátria, família e liberdade" – foi repetido diversas vezes por Bolsonaro durante seus quatro anos de mandato. A letra atualizada da canção inclui agora o nome do ex-presidente, sendo considerada pelos Titãs uma atualização necessária para os tempos atuais.

Durante a abertura da turnê no Rio de Janeiro, Nando Reis declarou que é assustador perceber que músicas feitas há 35 anos ainda são atuais e que a banda fez o que tinha que ser feito.

Ouça:









