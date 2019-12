Bolsonaro vai indicar ativistas evangélicos para direção da Ancine

A Ancine é mais uma instituição cultural a ser capturada por fundamentalistas religiosos. O pastor Edilásio Santana Barra Júnior e a diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão (FICC) Verônica Brendler devem ser indicados pelo titular do Planalto para o comando agência edit

247 - Jair Bolsonaro vai encaminhar ao Senado os nomes do pastor Edilásio Santana Barra Júnior, conhecido como Tutuca, e de Verônica Brendler, diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão (FICC), para compor a diretoria da Ancine (Agência Nacional de Cinema).

Edilásio atualmente é superintendente de Desenvolvimento Econômico da Ancine, cargo que assumiu em outubro, informa a Fórum.

Tutuca já havia sido indicado, no primeiro semestre, a um cargo no Ministério da Cidadania. O ministro Osmar Terra tinha a intenção de deixá-lo a comando da Secretaria de Auiovisual. A indicação, no entanto, enfrentou resistência entre bolsonaristas, que acusavam o pastor de não ter formação para ocupar o cargo.