Bolsonaro vetou nomeação feita por Regina Duarte por filiação ao PSDB

A assistenta social Maria do Carmo Brant de Carvalho, nomeada por pela atriz Regina Duarte, para o comando da secretaria de Diversidade Cultural, teria se desfiliado do partido, de olho em um cargo na gestão de Regina Duarte, mas não enviou o comprovante de desfiliação a tempo edit

247 - Jair Bolsonaro vetou a nomeação de Maria do Carmo Brant de Carvalho, pela atriz Regina Duarte, para o comando da secretaria de Diversidade Cultural, por causa da filiação da assistente social ao PSDB. De acordo com informações da coluna de Gilberto Amado, na revista Época, Maria do Carmo consta na Justiça Eleitoral como filiada ao PSDB desde 1989.

Recentemente, a assistente social teria se desfiliado do partido, de olho em um cargo na gestão de Regina Duarte, mas não enviou o comprovante de desfiliação a tempo.

Maria do Carmo é doutora pela PUC-SP e conselheira do grupo orientador da Fundação Itaú Social (FIS).