Boneco inflável de Lula vai à posse e será tema de documentário

247 - Um boneco inflável de Lula, que “caminha” nas manifestações de apoiadores desde 2018, estará na posse do presidente agora diplomado, no dia 1º de janeiro de 2023.

A viagem de ‘Lula Gigante’, como é apelidado, uma vez que tem 10 metros de altura, também será tema de um documentário intitulado “Lula Gigante: A Posse”, que vai contar a história do personagem desde o auge da perseguição midiática e judicial contra o líder petista.

Nos últimos quatro anos, Lula Gigante participou de diversas manifestações em vários estados do País na luta contra a fome, no combate ao racismo e ao machismo e a favor das vacinas, do impeachment de Jair Bolsonaro e até na posse do presidente da Argentina, Alberto Fernández.

História - A ideia de produzir um boneco gigante partiu do militante Alexandre Teixeira, que, em 2018, indignado com toda a perseguição sofrida pelo ex-presidente Lula, produziu o boneco para chamar a atenção e somar na luta em defesa da liberdade do político.

Alexandre Teixeira faleceu em maio de 2022, mas o ‘Movimento Lula Gigante’ passou a ser coordenado pelo seu filho, Adonis Teixeira, que teve a ideia de levar o boneco do Rio de Janeiro para a posse e produzir um documentário.

“Esse é um legado do meu pai que eu quero mostrar para todo o Brasil. Toda a história de luta do meu pai e do Lula Gigante, nesses quatro anos, surgiu com um único propósito: ver o Lula livre, elegível e novamente presidente da República”, afirmou Adonis.

Militância - O documentário será produzido por Adonis Teixeira em parceria com mais dois militantes e amigos da família Teixeira: Miguel Kallemback e Ricardo Porto.

“A gente vai parar em várias cidades no caminho para apresentar o Lula Gigante e interagir com a população local. Em relação ao nosso destino, a ideia é criar uma enorme expectativa nas pessoas que estarão em Brasília e, com isso, tornar o Lula Gigante uma das atrações da festa da posse”, adiantou Ricardo Porto.

Financiamento Coletivo - Para concretizar o documentário, o ‘Movimento Lula Gigante’ abriu uma página para a contribuição coletiva, onde todos os doadores terão os seus nomes eternizados nos créditos do documentário como apoiadores.

