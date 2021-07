Brasil começa a transmitir filmes e séries de TV da China

Rádio Internacional da China - O Programa de Exibição de Filmes e Séries Chinesas estreou no dia 6 nos canais televisivos do Grupo Box Brazil. Trata-se da primeira exibição de obras cinematográficas e televisivas na mídia brasileira.

O evento, organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG) e o Grupo Box Brazil, exibirá pelo menos dez filmes, documentários e telenovelas chineses até fevereiro de 2022.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, enviou uma mensagem de congratulações. “Sob a orientação conjunta dos Chefes de Estado da China e do Brasil, a Parceria Estratégica Abrangente China-Brasil tem registrado constante aprofundamento, e o intercâmbio cultural e interpessoal se tornou cada vez mais ativo em vários níveis”, afirmou Shen. O CMG e os veículos de imprensa brasileiros têm cooperado de forma inovadora em amplas áreas com ricos conteúdos, desempenhando seu devido papel de mídia para promover o desenvolvimento estável e de longo prazo das relações bilaterais.

Para o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, os brasileiros poderão conhecer a cultura milenar e a vitalidade atual da China, assim como a simpatia do povo chinês por meio destes programas. Ele acrescentou que o intercâmbio cultural é um importante pilar para a amizade sino-brasileira, no qual a Embaixada da China no Brasil está disposta a contribuir com seus esforços.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, estado onde fica a sede do Grupo Box Brazil, afirmou em sua mensagem de congratulação que está orgulhoso pela cooperação, que é uma boa notícia para o setor de cultura e arte.

Durante o 11º Encontro dos Líderes dos Países do Brics, realizado em novembro de 2019, o Grupo de Mídia da China assinou um memorando de cooperação com o Ministério da Cidadania do Brasil sobre o intercâmbio cultural e de programas audiovisuais. O Programa de Exibição de Filmes e Séries Chinesas é uma ação concreta da realização deste memorando.

