"Brasil vive farsa e decadência generalizada", diz Leonardo Boff, após Bolsonaro descumprir ordem judicial impunemente

247 – O teólogo Leonardo Boff apontou mais uma prova cabal de que as instituições não funcionam no Brasil, desde o golpe de estado de 2016, após Jair Bolsonaro se negar a cumprir uma ordem judicial impunemente. Boff se referia à investigação sobre as milícias digitais que atuam dentro do próprio Palácio do Planalto. Confira:

A PF comprova crime do Presidente,encaminha ao Ministro Moraes que convoca o referido criminoso a depor diante da PF.Ele desobedece e não vai. Como fica?Fica por isso mesmo.E ainda diz-se que há Constituição e que as instituições funcionam.Isso é farsa e decadência generalizada. February 12, 2022



