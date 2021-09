Britney Spears comemora fim de tutela, e advogada do pai vê "erro"

A juíza Brenda Penny do Tribunal Superior de Los Angeles retirou Jamie Spears da função de curador do patrimônio de 60 milhões de dólares de sua filha, Britney Spears edit

Por Lisa Richwine (Reuters) - Uma advogada de Jamie Spears criticou nesta quinta-feira a decisão de um tribunal de Los Angeles de afastá-lo do papel de curador do patrimônio de 60 milhões de dólares de sua filha, Britney Spears.

A juíza Brenda Penny do Tribunal Superior de Los Angeles retirou Jamie Spears da função na quarta-feira e marcou uma data em novembro para determinar se encerra o arranjo legal de 13 anos.

Ela o substituiu temporariamente por um contador sugerido pelo advogado de Britney.

"Com todo o respeito, o tribunal errou ao suspender o senhor Spears, colocar um estranho em seu lugar para administrar o patrimônio de Britney e prorrogar a mesma tutela que Britney implorou ao tribunal no início do verão para que fosse encerrada", disse Vivian Thoreen, uma advogada de Jamie Spears, em um comunicado.

O desfecho foi "decepcionante, e francamente, uma derrota para Britney Spears", acrescentou Thoreen.

A cantora de "Stronger" havia dito à corte que seu pai é controlador e que tem medo dele. Depois que ele foi suspenso, a pop star disse estar "nas nuvens neste momento".

Mas Thoreen disse que seu cliente ajudou a artista a ressuscitar a carreira e a restabelecer um relacionamento com os filhos durante a tutela, que direcionou seus assuntos pessoais e financeiros depois que ela teve um colapso mental em 2008.

O pai da cantora surpreendeu no começo deste mês pedindo à corte que encerrasse a tutela.

