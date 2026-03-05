Britney Spears é presa na Califórnia

247 - A cantora Britney Spears teria sido detida na noite desta quarta-feira (4) no condado de Ventura, na Califórnia, Estados Unidos, sob suspeita de dirigir sob influência de álcool. A artista foi algemada por policiais por volta das 21h30, mas acabou liberada pouco tempo depois. As informações foram divulgadas pelo site TMZ.

De acordo com a publicação, a abordagem ocorreu durante uma ação policial no condado californiano. Após ser detida, Britney Spears foi conduzida pelas autoridades e liberada posteriormente, segundo informações atribuídas ao Gabinete do Xerife do Condado de Ventura.

Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre o procedimento ou eventuais acusações formais relacionadas ao episódio. Também não houve manifestação pública da cantora ou de sua equipe sobre o caso.

O suposto incidente ocorre poucas semanas depois de Britney Spears protagonizar uma movimentação importante no mercado musical. No mês passado, a artista vendeu os direitos de seu catálogo musical para a empresa Primary Wave, que tem adquirido obras de grandes nomes da indústria fonográfica.

Embora os termos oficiais do acordo não tenham sido revelados, fontes ouvidas pela imprensa internacional indicam que o valor da negociação pode chegar a aproximadamente 200 milhões de dólares. Na cotação atual, o montante equivale a cerca de R$ 1 bilhão.

A transação envolve algumas das músicas mais emblemáticas da carreira da cantora, que marcaram o pop mundial no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Entre os sucessos incluídos no catálogo estão "Baby One More Time", "Oops!… I Did It Again" e "Toxic".

Lançada ainda na adolescência, Britney Spears se consolidou como um dos maiores fenômenos da música pop de sua geração, com milhões de discos vendidos e forte influência na cultura pop global. As canções citadas no acordo ajudaram a definir a trajetória da artista e permanecem entre as mais reconhecidas de sua carreira.

Até a última atualização, as autoridades locais não haviam divulgado novas informações sobre o caso envolvendo a cantora.