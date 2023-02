Bruce Willis tem demência, anuncia família do ator

Apoie o 247

247 - O ator Bruce Willis, 67, tem demência frontotemporal, anunciou sua família, que disse que foi um alívio finalmente ter a notícia de um diagnóstico claro.

“Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD)”, disse a família em comunicado no site da Association for Frontotemporal Degeneration.



A declaração, assinada pela ex-esposa de Willis, Demi Moore, a atual esposa, Emma Heming, e seus filhos, disse que os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença, que é o tipo mais comum de demência para pessoas com menos de 60 anos.



“Hoje não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos que possa mudar nos próximos anos", disse o comunicado.



A família agradeceu aos apoiadores de Willis por seu "amor e compaixão" nos últimos meses desde seu diagnóstico inicial de afasia e disse que o ator, se pudesse se comunicar, gostaria de chamar a atenção global para a doença e conectar aqueles que estão sofrendo com isso.

Willis se tornou um nome familiar nas décadas de 1980 e 90 depois de estrelar filmes de grande sucesso como Die Hard, The Sixth Sense, Armageddon e Pulp Fiction.



Ele também foi indicado a cinco Globos de Ouro, ganhando um por Moonlighting, e também a três Emmys, ganhando dois. (Com Sputnik e BBC News).

