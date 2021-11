Bruno Gagliasso detona Bolsonaro ao falar de Fleury, personagem que interpreta em 'Marighella'

Apoie o 247

Revista Fórum - O ator Bruno Gagliasso, que interpreta um personagem inspirado no torturador Sérgio Fleury, em ‘Marighella’, detonou o presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista a Marcelo Forlani, do Omelete. Ao falar sobre o repressor, um dos maiores psicopatas da Ditadura Militar (1964-1985), a quem chamou de “escória da história”, o artista disse que “em Brasília está cheio” de gente como o delegado, fazendo referência aos integrantes do atual governo federal.

“Foi um personagem muito difícil, porque eu faço um cara que é racista, fascista, e é tudo que eu mais abomino. Tenho dois filhos negros, eu sou completamente contra esse desgoverno que a gente tem e o filme é bem atua (…) Por isso que eu deixo bem claro em todas as entrevistas que eu dou: o meu personagem é a escória da história, meu personagem é o que há de pior no ser humano. Meu personagem é o que há de pior no país e isso não é um privilégio só da ficção, não. Hoje, lá em Brasília, tá cheio”, disparou o ator do longa-metragem dirigido por Wagner Moura e que é o maior sucesso de público do cinema brasileiro de 2021.

