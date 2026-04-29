"Caça aos comunistas" e "sindicalistas canalhas": Saiba quem é Edson Gomes, acusado por Daniela Mercury de agredir mulher

247 - O cantor Edson Gomes voltou ao centro do debate público após ser citado pela cantora Daniela Mercury em uma fala sobre violência contra a mulher durante o Troféu Armandinho e Irmãos Macedo, realizado em Salvador. A declaração gerou reação imediata do artista, que negou qualquer acusação.

Durante a cerimônia, Daniela interrompeu seu discurso ao receber o prêmio de “Hit do Carnaval” para fazer um apelo direto ao colega. “Edson, peço que você seja carinhoso com a sua esposa, porque a gente não aceita nenhuma violência contra a mulher”, afirmou. A fala foi interpretada como uma acusação pública.

Edson Gomes reagiu ainda no evento e subiu ao palco para contestar a declaração. “Tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove. Quem é que eu espanco? Tentar me lacrar assim, me envergonhar, para quê?”, disse. Diante da repercussão, Daniela Mercury pediu desculpas e reconheceu que não poderia comprovar a acusação, afirmando que sua fala foi motivada pela preocupação com o combate à violência de gênero.

Trajetória e relevância no reggae

Natural de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, Edson Gomes, de 70 anos, construiu uma carreira de mais de cinco décadas na música. Considerado um dos principais nomes do reggae no Brasil, iniciou sua trajetória nos anos 1970 e consolidou um estilo próprio, influenciado por artistas como Tim Maia, Bob Marley e Jimmy Cliff.Suas composições abordam temas sociais como desigualdade, violência, racismo, fé e esperança, o que lhe garantiu reconhecimento e um público fiel ao longo das décadas. Parte de sua obra foi regravada por artistas de diferentes gêneros, ampliando seu alcance no cenário musical.

Declarações recentes geram controvérsia

Apesar da trajetória marcada por letras de forte conteúdo social, Edson Gomes tem acumulado declarações recentes que provocaram debates. Segundo reportagem de Felipe Fernandes, do g1, o artista tem feito discursos que, em alguns momentos, contrastam com interpretações mais politizadas de sua obra.

Em fevereiro deste ano, durante um show, o cantor afirmou: “Agradecer aos pais e mães que trazem suas crianças para ouvir esse reggae. Aqui elas vão sair com algo positivo na mente, sem maconha, sem droga. Só a mensagem positiva para que, quando elas crescerem, tomem decisões melhores que as dos pais. Os nossos filhos são caçados pelos comunistas para que eles possam ser nada. Para que eles se tornem simplesmente uma presa. E nós precisamos reagir!”.

Em outra ocasião, ao comentar o uso de suas músicas em manifestações, criticou sindicalistas. “Minha música não tem bandeira. Não estou nem aí para sindicato, não estou nem aí para ninguém. Eles sempre usam a minha música e eu nunca fui protestar. Use! Muito obrigado por vocês estarem usando minha musica! Agora só que, seus canalhas, na hora de suas festas, vocês não me contratam”.

O artista também já afirmou que não vê sua obra como politicamente vinculada. “O músico não deveria nunca se envolver com política. Minha música não está atrelada à política. Nunca esteve e jamais estará. Não me peça para me posicionar politicamente porque a minha música não está atrelada a política nenhuma”.

Sobre programas sociais, declarou: “Eles precisam de um povo necessitado para que eles façam as suas chantagens em seus palanques. Eles querem o povo recebendo Bolsa Família para que eles façam a chantagem, que o povo vai perder o benefício e com medo eles vão lá em massa votar neles”.

Em relação ao Dia da Consciência Negra, também fez críticas: “E a Consciência Negra...eles nos querem assim, debatendo coisas que não vão levar a nada para ocupar o nosso tempo e nós acharmos que estamos lutando pela nossa liberdade. Na verdade, eles estão nos distraindo para que nós não nos lembremos do nosso dia a dia.”

Questionado sobre possíveis contradições em seu discurso, respondeu: “Minha música permanece até hoje porque é verdadeira. Muitos artistas vieram de baixo, mas sumiram porque foram induzidos a fazer 'determinadas coisas'. Mas eu não! Vou ser assim até morrer. Não importa a pressão. Não importa que alguém diga que eu sou hipócrita. Minha hipocrisia vai ser eterna.