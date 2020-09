Caetano defende Jones Manoel e diz que Domenico Losurdo não é stalinista

247 – O músico Caetano Veloso decidiu esclarecer os termos da polêmica criada após sua entrevista ao jornalista Pedro Bial, em que elogiou o historiador Jones Manoel e o escritor Domenico Losurdo, provocando uma histeria nos meios intelectuais sobre uma suposta volta do stalinismo ao debate público brasileiro.

"Não vejo nenhum neostalinismo em curso", disse ele, em entrevista à Folha de S. Paulo. "Li 3 livros de Losurdo: 'O Marxismo Ocidental', 'Hegel e a Liberdade dos Modernos' e 'Um Mundo Sem Guerras'. Agora um amigo editor me mandou o livro dele sobre Stálin. Comecei a ler. É grandemente informativo. Ainda estou nos primeiros capítulos, mas não diria que ele seja stalinista", afirmou.

"Losurdo foi do Partido Comunista a vida inteira, eu nunca fui do Partido Comunista. Nunca seria. Mas nunca li de nenhum comunista —nem dos mais sofisticados marxistas ocidentais— nada que respondesse a perguntas que sempre tive diante de questões profundas relativas aos projetos liberal e socialista quanto Losurdo faz", apontou ainda Caetano.

