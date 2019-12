Caetano lembra os 51 anos de sua prisão com Gil após instauração do AI-5

Caetano Veloso relembrou os 51 anos da prisão com o seu amigo e parceiro Gilberto Gil pela ditadura militar, em 27 de dezembro de 1968. Em uma postagem nas redes, Caetano divulgou um trecho do documentário "Narciso em Férias", que conta o momento da sua prisão e os seus sentimentos sobre o ocorrido edit

247 - Em sua página nas redes sociais, o cantor Caetano Veloso relembrou os 51 anos da prisão com o amigo Gilberto Gil pela ditadura militar que vigorava no Brasil.

O recrudescimento do regime com a decretação do AI-5, em dezembro de 1968, institucionalizou a censura no país e naquele mesmo mês, no dia 27, Caetano e Gil foram presos.

Na postagem, Caetano divulgou um trecho do teaser do documentário “Narciso em Férias”, no qual conta o momento da sua prisão e os seus sentimentos sobre o ocorrido. O documentário trará o relato do cantor sobre os 54 dias que passou na prisão.

O documento ganha maior importância diante do governo Jair Bolsonaro. Recentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falaram em uma nova edição do AI-5 para conter possíveis manifestações contra as medidas de retrocesso do governo, como as realizadas no Chile.