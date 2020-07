Caetano Veloso ao The Guardian: ‘Bolsonaro é confuso e incompetente’

247 - O cantor Caetano Veloso bateu duro em Jair Bolsonaro, que ainda não demonstrou rumo para a retomada da geração de empregos e toca uma agenda baseada no entreguismo econômico e no corte de direitos e investimentos, além de cometer crimes de responsabilidade ao violar recomendações de autoridades de saúde na pandemia do coronavírus.

"Ter um governo militar é horrível e Bolsonaro é tão confuso, tão incompetente. O governo dele não fez nada", disse o artista ao jornal The Guardian. "O que o executivo brasileiro fez no período desde que ele foi presidente? Nada… Não houve governo - apenas uma raquete de insanidades", acrescentou.

O compositor também classificou de "um pesadelo absoluto" as manifestações bolsonaristas pedindo o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e a volta do AI-5, decreto que restringiu a liberdade de expressão no país.

Na entrevista, Veloso criticou o aumento do desmatamento na Amazônia e disse que Bolsonaro tem seguido uma política de desmantelamento da cultura no país. "Tudo o que foi feito na Amazônia foi incentivar o desmatamento; tudo o que foi feito na esfera cultural tem a ver com o desmantelamento… museus, grupos de teatro, produtores de música e cinema", complementou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.