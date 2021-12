Caetano Veloso e Paula Lavigne testam positivo para Covid-19

O compositor Caetano Veloso, um dos mais importantes músicos do país, está assintomático e já completou o esquema de imunização, além de ter tomada dose reforço edit

Apoie o 247

ICL

247 - O compositor Caetano Veloso, um dos mais importantes músicos do Brasil, testou positivo para a Covid-19, aos 79 anos, segundo coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo. Também testou positivo sua mulher, a empresário Paula Lavigne, que “passa bem”

De acordo com a coluna, “o baiano está assintomático. Ajuda, e muito, no processo de recuperação o fato de Caetano ter tomado as três doses da vacina contra a doença”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE