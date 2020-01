Caetano Veloso faz alerta internacional contra o fascismo de Bolsonaro

247 – O cantor e compositor Caetano Veloso decidiu erguer sua voz contra o governo neofascista de Jair Bolsonaro. Num vídeo gravado em inglês, e portanto dirigido ao mundo, ele denunciou as práticas do atual governo e disse que jamais imaginou que veria tanto retrocesso no Brasil. Caetano denuncia a guerra de Bolsonaro contra os artistas e também contra a Amazônia. No vídeo, ele também destaca a importância do filme Democracia em Vertigem, de Petra Costa, que concorre ao Oscar. Confira:

Caetano Veloso faz alerta internacional contra o fascismo no Brasil e chama a atenção para Democracia em Vertigem pic.twitter.com/UzMRwF4Mea — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) January 26, 2020