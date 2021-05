Caetano Veloso vence na Justiça Olavo de Carvalho, que deverá pagar indenização de R$ 2,9 milhões

Olavo de Carvlho, o guru do bolsonarismo, chamou o cantor de "pedófilo" nas redes sociais edit

Thayná Schuquel, Metrópoles - O desembargador José Giordani, da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), negou um novo recurso de Olavo de Carvalho. Com isso, ele segue condenado a indenizar em R$ 2,9 milhões o cantor Caetano Veloso por danos morais.

A ação se iniciou em 2017, quando o escritor bolsonarista publicou seguidos posts nas redes sociais classificando o artista como “pedófilo”.

