Cansada de viver no Brasil, Luana Piovani se irrita após ser furtada em Portugal

Revista Fórum - Luana Piovani perdeu a compostura após ter a mochila furtada em Portugal no último fim de semana. “Só espero que essa pessoa que fez essa ação desprezível apodreça no inferno, aprenda sei lá o quê”, disparou ao narrar o caso através do Instagram.

Ela passeava pelo Time Out Market, em Lisboa, quando o episódio ocorreu: “Dei mole, muito mirim, muito amadora. Acostumada a Portugal, um ano aqui, ainda não tinha vindo no mercado da Ribeira desde que me mudei. Deu ruim, me roubaram”.

