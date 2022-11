Cantor Aaron Carter é encontrado morto em sua casa, aos 34 anos

Artista ganhou a fama de estrela pop infantil e fez uma digressão com a banda de sucesso do seu irmão Backstreet Boys antes de prosseguir carreiras de rap e representação edit

(Reuters) - Aaron Carter, que ganhou a fama de estrela pop infantil e fez uma digressão com a banda de sucesso do seu irmão Backstreet Boys antes de prosseguir carreiras de rap e representação, foi encontrado morto na sua casa perto de Los Angeles no sábado, de acordo com relatos dos meios de comunicação social.

Um porta-voz do Departamento do Xerife de Los Angeles no sábado à tarde confirmou à Reuters que os delegados tinham encontrado uma pessoa falecida na residência de Carter, e que os investigadores de homicídios estavam a caminho do local, mas disseram que não podiam fornecer mais detalhes.

Não houve relatos de que houvesse suspeitas de crime na morte de Carter.

Carter, 34 anos, lançou o seu álbum de estreia em 1997, quando tinha apenas 9 anos de idade, tornando-se uma estrela pop infantil que aparecia frequentemente no Nickelodeon, segundo a TMZ e The Hollywood Reporter. Mais tarde, na sua carreira musical, recorreu ao rap, e também atuou em produções como o espetáculo "Seussical" da Broadway.

Lutou com problemas de dependência durante anos, por vezes partilhando-os publicamente.

Numa aparição em 2019 no programa de televisão "The Doctors", ele levantou um saco cheio de medicamentos receitados, que disse ter tomado depois de lhe ter sido diagnosticado distúrbio de personalidade múltipla, esquizofrenia, depressão maníaca e ansiedade.

Carter foi a centros de reabilitação de drogas em múltiplas ocasiões, mais recentemente no início deste ano, num esforço para recuperar a custódia do seu filho, Príncipe, segundo o The Hollywood Reporter.

