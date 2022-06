Cantor Amado Batista pede desculpas na Justiça por ofensas à família de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor Amado Batista pediu desculpas ao empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após ser alvo de uma queixa-crime por injúria. Os dois entraram em acordo nesta semana no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE). Ao se retratar, o artista pediu desculpas a Lulinha por atribuir a ele "graves ofensas" e por suas afirmações equivocadas de que o empresário "teria enriquecido de forma ilícita".

"Apesar de ter dito que Fábio Luís Lula da Silva seria latifundiário e dono de cabeças de gado no Mato Grosso e no Pará, reconheço que essa Informação chegou ao meu conhecimento a partir de meros boatos irresponsavelmente difundidos na sociedade", disse Batista. O relato foi publicado nesta terça-feira (21) pela coluna de Mônica Bergamo.

Em entrevista ao programa "Frente a Frente", transmitido pela Rede Nordeste de Rádio, Amado Batista disse, no ano passado, que Lula e os filhos dele praticaram roubo durante os governos petistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Antes do Bolsonaro, o dinheiro brasileiro era investido para ajudar países comunistas", afirmou o apresentador Magno Martins, que disse citar o ministro do Turismo, Gilson Machado. Amado acrescentou: "Além de roubar pra caramba, né? Além de ter roubado pra caramba. Existem pessoas que eram pobres antes do comunismo aqui, antes da esquerda, e que estão milionários hoje".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A defesa do empresário foi feita pela advogada Mariana Tranchesi Ortiz.

Leia, abaixo, a íntegra do pedido de desculpas de Amado Batista a Lulinha:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu, AMADO RODRIGUES BATISTA, cantor e empresário, venho, publicamente, RETRATAR-ME de ofensas e expressões iniustamente proferidas contra FÁBIO LUIS LULA DA SILVA em entrevista concedida ao jornalista Magno Martins no dia 28 de maio de 2021, publicada na rede social YouTube e com repercussão em diversos veículos de comunicação.

PEÇO DESCULPAS a FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA pela forma injusta com que lhe atribuí graves ofensas, bem como admito que foram equivocadas minhas afirmações de que teria enriquecido de forma ilícita.

Apesar de ter dito que FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA seria latifundiário e dono de cabeças de gado no Mato Grosso e no Pará, RECONHEÇO que essa informação chegou ao meu conhecimento a partir de meros boatos irresponsavelmente difundidos na sociedade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, venho me RETRATAR formalmente das expressões utilizadas na entrevista, pois nunca tive evidências que comprovassem o que foi dito."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE