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      Cantor atração do Lollapalooza Brasil é acusado de homicídio por morte de adolescente de 14 anos nos EUA

      Desde então, o caso vinha sendo investigado de forma sigilosa por um júri, e o envolvimento do cantor só veio a público agora

      O corpo de Rivas Hernandez, já em avançado estado de decomposição, foi encontrado dentro de um Tesla em setembro de 2025, que estava registrado no nome do cantor (Foto: Divulgação)

      247 - O cantor D4vd, nome artístico de David Burke, de 21 anos, foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau pela morte de uma adolescente de 14 anos nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo g1. De acordo com o Ministério Público, o artista também responde por acusações de atos obscenos e libidinosos com uma pessoa menor de 14 anos, além de mutilação de cadáver, no caso envolvendo a jovem Celeste Rivas Hernandez. A adolescente havia sido dada como desaparecida em 2024, quando tinha 13 anos, e, segundo as autoridades, tinha 14 anos no momento de sua morte.

      O corpo da vítima foi encontrado em 8 de setembro de 2025 dentro de um Tesla Model Y 2023 registrado no nome do cantor. O veículo havia sido rebocado de uma área de Hollywood Hills, em Los Angeles, onde aparentava estar abandonado. Segundo os investigadores, o corpo já estava em avançado estado de decomposição e foi localizado um dia após a jovem completar 15 anos.

      A família da adolescente havia registrado seu desaparecimento na cidade de Lake Elsinore, localizada a cerca de 112 quilômetros a sudeste de Los Angeles. Desde então, o caso vinha sendo investigado de forma sigilosa por um júri do condado, e o envolvimento do cantor só veio a público meses depois, quando familiares de D4vd contestaram intimações judiciais no estado do Texas.

      O artista foi preso na última quinta-feira (16), em Hollywood. Em nota, seus advogados negaram qualquer responsabilidade de D4vd na morte da adolescente, afirmando: "As provas reais neste caso mostrarão que David Burke não matou Celeste Rivas Hernandez e não foi o responsável por sua morte".A investigação ainda está em andamento, e as autoridades não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias exatas da morte. A família de Celeste tem mantido discrição e não comentou publicamente o caso até o momento.

      D4vd ganhou notoriedade entre o público jovem ao misturar elementos de indie rock, R&B e lo-fi pop. O cantor viralizou nas redes sociais em 2022 com a música “Romantic Homicide”, que alcançou destaque nas paradas musicais e impulsionou sua carreira. Posteriormente, assinou contrato com as gravadoras Darkroom e Interscope Records, lançando projetos como “Petals to Thorns” e “The Lost Petals”, em 2023.

      Mesmo após a descoberta do corpo, o artista chegou a manter compromissos profissionais e seguiu com sua turnê pela América do Norte. No entanto, com a repercussão do caso e o avanço das investigações, apresentações subsequentes foram canceladas. Ele também estava entre as atrações confirmadas do Lollapalooza 2026, em São Paulo, mas teve sua participação retirada da programação.

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