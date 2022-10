Cantor de forró é morto a tiros

Apoie o 247

247 - O cantor de forró Zé Lucas, conhecido como "Seu Zé", de 32 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado (22) em um estabelecimento comercial no Bairro Girilandia, em Morada Nova, no interior do Ceará. De acordo com o portal G1, horas antes do crime, Seu Zé compartilhou um vídeo na rede social falando que este sábado era uma data especial, porque ele estava completando três semanas sem tomar bebida alcoólica.

"Para muita gente não é nada isso, mas para mim é muito, porque passar três semanas sem beber, um cabra que nem eu que bebia todo final de semana, é um recorde. Meu tratamento está me fazendo muito bem, estou conseguindo obter um resultado maravilhoso e é isso, e eu fico feliz. Fico feliz com as pequenas coisas, isso sim é a verdadeira felicidade", disse Zé Lucas no vídeo.

De acordo com a a Secretaria da Segurança, "a ocorrência está em andamento e mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos policiais".

Com mais de 30 mil seguidores na rede social, Seu Zé costumava compartilhar com os seguidores a rotina, além dos shows.

