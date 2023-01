Cantor é morto com 20 tiros ao chegar na casa da sogra

Apoie o 247

247 - O cantor Igor Moreira, de 29 anos, foi assassinado na última quarta-feira (4), com 20 tiros, no município de Manaus (AM). Ele chegava à casa da sogra acompanhado da noiva e do enteado. A motivação e a autoria do crime são desconhecidos.

O delegado Ricardo Cunha, afirmou que investigadores estão "na fase inicial" de apuração, "ouvindo as testemunhas, que viram o fato". "Também estamos buscando câmeras de segurança que possam ter registrado o crime”, acrescentou o delegado em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com o Estadão, um dos motivos do crime pode ter sido uma possível dívida de agiotagem do cantor. "Eu não posso falar muito, mas posso confirmar que essa é uma das linhas que estamos checando atualmente", afirmou Cunha.

