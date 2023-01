Cantor Gusttavo Lima cancela bloco em Salvador. Abadás de R$ 2 mil não vendem

Apoie o 247

247 - O cantor Gusttavo Lima não vai colocar o Bloco do Embaixador para desfilar no circuito Barra/Ondina, em Salvador (BA). O sertanejo tentou cobrar R$ 2 mil por abadá (um tipo de camisa) e não conseguiu vender o suficiente para colocar o bloco na rua no desfile no dia 20 de fevereiro.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (17) pela coluna Splash, a assessoria de imprensa do bloco informou que o desfile "foi adiado para 2024".

Antes de "adiar para 2024", a produtora do bloco tentou fazer uma promoção e o abadá baixou para R$ 800 em novembro. Foi criado um espaço open bar para o folião que aceitasse pagar os R$ 2 mil. Ele teria acesso a um trio de apoio com open bar.

As tentativas não foram suficientes, e as vendas não foram o esperado.

