Cantor Ozzy Osbourne revela diagnóstico de Parkinson

247 - O cantor Ozzy Osbourne, 71 anos, revelou nesta terça-feira (21) que foi diagnosticado com Parkinson em 2019. “Tem sido muito desafiador para todos nós”, disse ele junto à esposa e empresária, Sharon Osbourne, no programa “Good Morning America”. Ele é conhecido pelo trabalho como vocalista a banda britânica Black Sabbat, como na carreira solo.

A mulher dele comentou sobre a doença. “É PRKN2. Há tantos tipos diferentes de Parkison. Não é uma sentença de morte, mas afeta certos nervos do corpo”. “É como se você tivesse um dia bom, outro dia bom e um muito ruim”.

O artista foi internado três vezes no ano passado, sendo uma em fevereiro por causa de uma gripe, outra em abril devido a um queda, e a terceira em outubro por conta de uma infecção na mão.

“Vindo de uma classe trabalhadora, eu odeio decepcionar as pessoas. Odeio não fazer meu trabalho”, afirmou Ozzy sobre o cancelamento dos shows. “Quando vejo minha esposa e meus filhos indo trabalhar, todo mundo está fazendo algo e tentando ser útil para mim. Isso me deixa triste, porque não posso contribuir com a minha família”.