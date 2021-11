Cantor sertanejo Thiago Costa é operado após acidente com jet ski

Músico teve fraturas no braço e na perna, mas o seu quadro de saúde é considerado estável pela equipe do Hospital Metropolitano de Belém, no Pará, onde ele está internado edit

247 - O cantor sertanejo Thiago Costa foi internado após sofrer um acidente com jet ski em Belém, no Pará. De acordo com o jornal O Globo, o músico teve fraturas no braço e na perna, mas o seu quadro de saúde é considerado estável pela equipe do Hospital Metropolitano. Ele passou por uma cirurgia na perna durante a madrugada desta sexta-feira (12).

"Thiago vem sendo acompanhado pela equipe médica e seu estado de saúde é estável. os hows desse mês estão cancelados. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos. pedimos orações pela recuperação do nosso potência", postou a assessoria do artista nas redes sociais.

O acidente teria acontecido após o jet ski em que Thiago estava ser atingido por uma lancha. Outras três pessoas ficaram feridas. Ele foi encaminhado para o Hospital Metropolitano. Outras três pessoas também ficaram feridas na ocorrência.

