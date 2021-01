Cantora Amanda Wanessa tem sedação diminuída e mexe olhos e braço, diz gravadora

247 - O estado da cantora gospel Amanda Wanessa segue evoluindo. "Mexeu olhos e braço num momento em que o marido, Dobson Santos, estava ao seu lado", de acordo com nota divulgada pela gravadora MK Music, neste domingo (10). A artista está sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Português, no Recife (PE).

Amanda sofreu um acidente de trânsito envolvendo um carro e dois caminhões, no dia 4 de janeiro, em Rio Formoso, na Zona da Mata de Pernambuco. Segundo o cunhado e produtor da artista, Denilson Santos, um caminhão de tijolos invadiu a faixa contrária da rodovia e colidiu com o veículo da cantora. Amanda estava de férias no mês de janeiro em uma casa da família no município de São José da Coroa Grande.

Ao sofrer o acidente, a cantora estava acompanhada da filha de 6 anos, que teve alta na quarta-feira (6), o pai e a amiga Juciara Pimentel, que também já saiu do hospital, na sexta-feira (8).

O conhecimento liberta. Saiba mais