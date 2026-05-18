Cantora e compositora Paula Souto celebra 25 anos de carreira com show autoral e single que denuncia misoginia
Lançamento do single "Medo da Noite" nas plataformas e show de músicas autorais acontecem, respectivamente, nos dias 25 e 28 de maio.
247 - Em 2026, a cantora e compositora paulista Paula Souto celebra um marco duplo em sua trajetória: 25 anos de carreira profissional e os 10 anos de lançamento do álbum "Toda Sorte do Mundo". Para celebrar a maturidade artística, Paula apresenta o espetáculo CRIAS, um projeto inteiramente autoral que traz, pela primeira vez, para o palco, um repertório composto por ela e parceiros. O trabalho também expressa o protagonismo feminino e destaca a banda inteiramente formada por mulheres.
No dia 25 de maio, chega às plataformas digitais o single "Medo da Noite". Logo em seguida, no dia 28, o palco do tradicional bar Ó do Borogodó recebe o show "Crias", onde a nova faixa será apresentada ao vivo dentro de um repertório que transita entre a leveza e a denúncia.
"Medo da Noite": O Desabafo Necessário
Diversificando a obra de Paula Souto, "Medo da Noite", de autoria dela, surge como um ponto de ruptura e reflexão. A canção é um desabafo direto sobre a crescente violência contra a mulher e a misoginia estrutural. Segundo Paula, a faixa nasceu de uma necessidade visceral de não se calar diante do insuportável.
"A canção é um grande desabafo pelo crescimento a olhos vistos da violência contra as mulheres. 'Medo da Noite' chegou como minha primeira canção autoral menos leve. Não sei se ela vai causar algum desconforto por falar do medo que nós mulheres estamos sentindo cada vez mais, mas seria um ótimo objetivo a ser atingido. A misoginia nos ronda diariamente e, quando você a vê, não dá para 'desver'. Começa a ficar insuportável não falar", afirma a artista.
A canção vai da denúncia à redenção. Pois se a letra fala das agruras de ser mulher em um mundo violento, como no trecho ‘ser mulher nessa vida é tarefa sofrida’, ela também fala do poder da arte em enunciar os casos, em verdadeiro ato de resistência: ‘me agarrei na poesia, onde a esperança cabia’.
E Paula Souto não encampa a tarefa sozinha. A sua voz se une ao coro de outras mulheres cantoras que, uma a uma, declamam a frase, ‘oferto a minha voz’, dando ainda mais ênfase à luta feminina, de responsabilidade coletiva. No potente coral, se encontram nomes como Paula Sanches, Raquel Tobias, Maria Classe, Paula Pereira, Martha Galdos, Danny Joaquim, Gabriela Menezes, Criss Oliveira e Lilian Estela.
“Medo da Noite’, portanto, é o coração político do projeto, que também mescla momentos de bom humor e temas como o amor, a yoga e a vida de músico. “A vida é assim, morde e assopra", completa Paula.
O single foi gravado no dia 20 de abril deste ano, no estúdio Conexão, pelo técnico Ricardo Cassis, mixado e masterizado por Tomás Bloch. É um lançamento independente com distribuição pela Onerpm.
Protagonismo Feminino no Palco
Para dar vida ao conceito de "dar cria" ao projeto autoral, Paula Souto cercou-se de uma banda formada exclusivamente por mulheres de destaque na cena instrumental brasileira.
A direção musical e os arranjos (que dialogam com os arranjos originais de Deni Domenico no disco anterior) ficaram a cargo da pianista Juliana Rodrigues. Além de Juliana, a banda do show é formada por Yara Oliveira (bateria), Gê Cortes (baixo), Ariane Rodrigues (flauta) e participação especial de Adriana Lombardi (cello).
O processo criativo foi marcado pela organicidade e pelo respeito mútuo, garantindo espaço para que cada instrumentista brilhe em solos e intervenções ao longo do show. "Tudo flui de uma maneira muito respeitosa, com admiração mútua. A sonoridade é resultado dessa parceria onde cada uma coloca o seu melhor e todas se apoiam", destaca a cantora.
Confira a letra completa de ‘Medo da Noite’
Medo da noite (Paula Souto)
Sim, da noite tem medo
Tem seus pressentimentos
Ser mulher nessa vida
É tarefa sofrida
Sente o cheiro da morte
E desvia por sorte
Ser mulher nessa vida
É tarefa doída
Barco a vela
Mar aberto
Tempestade
Ventania
Estar viva é o desejo de cada manhã
Mãe, avó
Irmã, filha
Anciã ou menina
Ser mulher nessa vida
É tarefa atrevida
Me agarrei na poesia
Onde a esperança cabia
Hilda,Adélia, Alice
Peço bençãos
E oferto
A minha voz
Oferto a minha voz
Djamila, Simone
A minha voz
Oferto a minha voz
Cheris, Angela, Nisia
Enalteça as mulheres
Que você admira
Ficha técnica e lançamento single
Lançamento: 25 de maio
Gravação: Estúdio Conexão
Participação Especial: Paula Sanches, Raquel Tobias, Maria Classe, Paula Pereira, Martha Galdos, Danny Joaquim, Gabriela Menezes, Criss Oliveira e Lilian Estela.
Direção Musical, Arranjos e Piano: Juliana Rodrigues
Bateria: Yara Oliveira
Baixo: Gê Cortes
Flauta: Ariane Rodrigues
Guitarra e efeitos: Tomás Bloch
Técnico de gravação: Ricardo Cassis
Mixagem e masterização: Tomás Bloch
Ficha Técnica show
Voz, composição e concepção do show: Paula Souto
Direção Musical, Arranjos e Piano: Juliana Rodrigues
Bateria: Yara Oliveira
Baixo: Gê Cortes
Flauta: Ariane Rodrigues
Cello: participação especial de Adriana Lombardi
Show CRIAS
Show CRIAS – 25 anos de carreira de Paula Souto
Onde: Ó do Borogodó
Quando: 28 de maio (quinta-feira)
Horário: 20h
Ingressos: R$ 48,00 antecipados e R$ 60,00 na portaria
Onde: Rua Horácio Lane, 21 - Vila Madalena