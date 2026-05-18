Cantora e compositora Paula Souto celebra 25 anos de carreira com show autoral e single que denuncia misoginia

247 - Em 2026, a cantora e compositora paulista Paula Souto celebra um marco duplo em sua trajetória: 25 anos de carreira profissional e os 10 anos de lançamento do álbum "Toda Sorte do Mundo". Para celebrar a maturidade artística, Paula apresenta o espetáculo CRIAS, um projeto inteiramente autoral que traz, pela primeira vez, para o palco, um repertório composto por ela e parceiros. O trabalho também expressa o protagonismo feminino e destaca a banda inteiramente formada por mulheres.

No dia 25 de maio, chega às plataformas digitais o single "Medo da Noite". Logo em seguida, no dia 28, o palco do tradicional bar Ó do Borogodó recebe o show "Crias", onde a nova faixa será apresentada ao vivo dentro de um repertório que transita entre a leveza e a denúncia.

"Medo da Noite": O Desabafo Necessário

Diversificando a obra de Paula Souto, "Medo da Noite", de autoria dela, surge como um ponto de ruptura e reflexão. A canção é um desabafo direto sobre a crescente violência contra a mulher e a misoginia estrutural. Segundo Paula, a faixa nasceu de uma necessidade visceral de não se calar diante do insuportável.

"A canção é um grande desabafo pelo crescimento a olhos vistos da violência contra as mulheres. 'Medo da Noite' chegou como minha primeira canção autoral menos leve. Não sei se ela vai causar algum desconforto por falar do medo que nós mulheres estamos sentindo cada vez mais, mas seria um ótimo objetivo a ser atingido. A misoginia nos ronda diariamente e, quando você a vê, não dá para 'desver'. Começa a ficar insuportável não falar", afirma a artista.

A canção vai da denúncia à redenção. Pois se a letra fala das agruras de ser mulher em um mundo violento, como no trecho ‘ser mulher nessa vida é tarefa sofrida’, ela também fala do poder da arte em enunciar os casos, em verdadeiro ato de resistência: ‘me agarrei na poesia, onde a esperança cabia’.

E Paula Souto não encampa a tarefa sozinha. A sua voz se une ao coro de outras mulheres cantoras que, uma a uma, declamam a frase, ‘oferto a minha voz’, dando ainda mais ênfase à luta feminina, de responsabilidade coletiva. No potente coral, se encontram nomes como Paula Sanches, Raquel Tobias, Maria Classe, Paula Pereira, Martha Galdos, Danny Joaquim, Gabriela Menezes, Criss Oliveira e Lilian Estela.

“Medo da Noite’, portanto, é o coração político do projeto, que também mescla momentos de bom humor e temas como o amor, a yoga e a vida de músico. “A vida é assim, morde e assopra", completa Paula.

O single foi gravado no dia 20 de abril deste ano, no estúdio Conexão, pelo técnico Ricardo Cassis, mixado e masterizado por Tomás Bloch. É um lançamento independente com distribuição pela Onerpm.

Protagonismo Feminino no Palco

Para dar vida ao conceito de "dar cria" ao projeto autoral, Paula Souto cercou-se de uma banda formada exclusivamente por mulheres de destaque na cena instrumental brasileira.

A direção musical e os arranjos (que dialogam com os arranjos originais de Deni Domenico no disco anterior) ficaram a cargo da pianista Juliana Rodrigues. Além de Juliana, a banda do show é formada por Yara Oliveira (bateria), Gê Cortes (baixo), Ariane Rodrigues (flauta) e participação especial de Adriana Lombardi (cello).

O processo criativo foi marcado pela organicidade e pelo respeito mútuo, garantindo espaço para que cada instrumentista brilhe em solos e intervenções ao longo do show. "Tudo flui de uma maneira muito respeitosa, com admiração mútua. A sonoridade é resultado dessa parceria onde cada uma coloca o seu melhor e todas se apoiam", destaca a cantora.

Confira a letra completa de ‘Medo da Noite’

Medo da noite (Paula Souto)

Sim, da noite tem medo

Tem seus pressentimentos

Ser mulher nessa vida

É tarefa sofrida

Sente o cheiro da morte

E desvia por sorte

Ser mulher nessa vida

É tarefa doída

Barco a vela

Mar aberto

Tempestade

Ventania

Estar viva é o desejo de cada manhã

Mãe, avó

Irmã, filha

Anciã ou menina

Ser mulher nessa vida

É tarefa atrevida

Me agarrei na poesia

Onde a esperança cabia

Hilda,Adélia, Alice

Peço bençãos

E oferto

A minha voz

Oferto a minha voz

Djamila, Simone

A minha voz

Oferto a minha voz

Cheris, Angela, Nisia

Enalteça as mulheres

Que você admira

Ficha técnica e lançamento single

Lançamento: 25 de maio

Gravação: Estúdio Conexão

Participação Especial: Paula Sanches, Raquel Tobias, Maria Classe, Paula Pereira, Martha Galdos, Danny Joaquim, Gabriela Menezes, Criss Oliveira e Lilian Estela.

Direção Musical, Arranjos e Piano: Juliana Rodrigues

Bateria: Yara Oliveira

Baixo: Gê Cortes

Flauta: Ariane Rodrigues

Guitarra e efeitos: Tomás Bloch

Técnico de gravação: Ricardo Cassis

Mixagem e masterização: Tomás Bloch

Ficha Técnica show

Voz, composição e concepção do show: Paula Souto

Direção Musical, Arranjos e Piano: Juliana Rodrigues

Bateria: Yara Oliveira

Baixo: Gê Cortes

Flauta: Ariane Rodrigues

Cello: participação especial de Adriana Lombardi

Show CRIAS

Show CRIAS – 25 anos de carreira de Paula Souto

Onde: Ó do Borogodó

Quando: 28 de maio (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 48,00 antecipados e R$ 60,00 na portaria

Onde: Rua Horácio Lane, 21 - Vila Madalena