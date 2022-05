Carla Zambelli é condenada a pagar R$ 20 mil por danos morais a autor da canção 'Milla' por vídeo com Netinho

A deputada do PL filmou Netinho cantando 'Milla' em um ato pró-Bolsonaro e publicou no YouTube. Manno Góes, autor da canção, não autorizou o uso político da música edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi condenada a pagar R$ 20 mil por danos morais a Manno Góes, autor da canção "Milla". A parlamentar filmou Netinho cantando a música em um ato pró-Bolsonaro, no dia 1º de maio de 2021 e publicou no YouTube.

Góes não autorizou o uso político da canção e notificou a congressista, que também foi condenada por danos patrimoniais à editora da música, Malu Edições, mas, de acordo com o portal G1, o Judiciário vai calcular o valor desta indenização.

A deputada pode recorrer da sentença, dada pelo juiz Érico Rodrigues Vieira, da 3ª Vara Cível de Salvador (BA).

A parlamentar tirou o vídeo do ar no dia 11 de maio, após o juiz concordar em impor uma multa diária de R$ 5 mil caso ele continuasse no YouTube.

