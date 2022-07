Carlinhos Brown interrompe coro "Fora Bolsonaro" durante show, mas responde críticas nas redes: "quero Lula"

Apoie o 247

247 - O cantor Carlinhos Brown interrompeu um coro de “Fora Bolsonaro” durante um show. O assunto entrou entre os temas mais comentados do Twitter neste sábado, 9, e Carlinhos passou a ser comparado com Elba Ramalho, que recentemente também interrompeu manifestações contra Jair Bolsonaro (PL) entre seu público .

"Desculpe, eu sou o Brasil que deu certo e não me meta nisso daí. Não quero nem saber dessa gente. Eu não me meto nisso… Não quero me meter nesse assunto. Vamos fazer a construção desse país. A gente está aqui pra mudar, e vamos mudar sem política!", exclamou Carlinhos Brown.

Com vocês Carlinhos Brown! O clone da Elba Ramalho. Só confirmou o que todos baianos sabiam. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/yyC98PCLND July 9, 2022

Carlinhos Brown, homem preto, diz que não se mete nesse "negócio de política". Claro, esse problema não mais o afeta, ele está em outra casta social. Fodam-se os invisíveis a ele. Deve ser bom ser milionário nesse país a ponto de dizer que não precisa discutir política.



Imbecil! pic.twitter.com/euqnM8BfdF July 9, 2022

Logo após as críticas, Carlinhos publicou no Twitter uma foto admirando uma imagem de Marielle Franco e respondeu: "Para quem ainda tem dúvidas. Respeito os meus, eu quero Lula".





