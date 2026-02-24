CarnaCine reúne cultura, debate político e celebração dos 46 anos do PT em Barcelona

247 - O Núcleo do PT Barcelona promoveu, no dia 21 de fevereiro, o CarnaCine, uma atividade político-cultural que uniu cinema, debate, formação cidadã e celebração coletiva. O evento ocorreu no Ateneu L’Àgora, uma das sedes do partido Barcelona e contou com a participação de representantes dos partidos: Podemos Catalunya, Partido Socialista, Barcelona en Comú, Comunistas de Catalunya; da UGT (Unión General de trabajadores) e do Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), além de representantes da Comunidade Brasileira de Barcelona.

A programação teve início com a exibição do documentário “Estou me guardando para quando o carnaval chegar”. Após a sessão, foi realizado um debate aberto sobre a escala de trabalho 6x1 e os impactos do empreendedorismo como ameaça aos direitos trabalhistas.

A discussão foi conduzida por Márcia Melo, representante do PT de São Paulo e integrante da 4ª Internacional “O Trabalho”. Durante a tarde, o evento também ofereceu um espaço de orientação para a regularização do título de eleitor, com o objetivo de incentivar a participação política consciente e organizada entre os presentes.

O público pôde desfrutar de um bloquinho de carnaval, com músicas típicas, petiscos e bebidas a preços populares, promovendo um ambiente de confraternização e fortalecimento dos vínculos comunitários.

O encerramento ocorreu com um ato político em comemoração aos 46 anos do Partido dos Trabalhadores do Brasil e aos 4 anos de fundação do Núcleo do PT Barcelona (NPT). A atividade também contou com a participação aberta das organizações presentes, que tiveram espaço para se manifestar, reforçando o caráter democrático e coletivo do encontro. O evento foi um espaço de diálogo entre cultura, política e organização popular, reafirmando o compromisso do núcleo com a formação cidadã e a luta por direitos.