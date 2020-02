Carnaval do Fora Bolsonaro tem até Moro na cadeia

Uma das principais imagens da festa mais tradicional do Brasil é a de Jair Bolsonaro fazendo sinal de arminha, na Sapucaí pela Acadêmicos de Vigário Geral. Os foliões também protestaram contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que aparece encarcerado em alegoria de bloco de rua edit

247 - Festa mais tradicional do Brasil, o Carnaval já leva em seu primeiro dia de festa a política para as ruas em manifestações contra o governo Jair Bolsonaro. No Twitter, a hashtag #CarnavalDoForaBolsonaro ahlcançou um dos principais TTs - Trending Topics, ou Tópicos de Tendências, em português.

Uma das principais imagens é a de Bolsonaro fazendo sinal de arminha, na Sapucaí pela Acadêmicos de Vigário Geral.

Os foliões também protestaram contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que aparece encarcerado em alegoria de bloco de rua.

Em Salvador (BA) e pelas ruas do Recife (PE), os foliões entoaram o já tradicional “eih, Bolsonaro, vai tomar no c*”.

Também foram vistas fantasias, como a das “barbies fascistas”, que circularam pelas ruas do Rio de Janeiro.

Ano passado, Bolsonaro criticou o Carnaval e causou polêmica ao publicar um vídeo obsceno na internet, com o golden shower, que, na tradução literal, significa "chuveiro dourado", que é o ato de urinar no parceiro durante o sexo. O vídeo repercutiu no mundo. Depois, Bolsonaro perguntou o que era golden shower.