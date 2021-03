Cartunista Laerte recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

247 - A cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no município de São Paulo. A artista divulgou a informação nesta sexta-feira (26) por meio de sua conta no Twitter. "Vacinada! Primeira dose", postou ela na rede social.

Neste ano Laerte foi diagnosticada com a doença e recebeu alta do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, no dia 31 de janeiro, onde ficou internada por 10 dias.

A cartunista foi à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e precisou de suporte ventilatório para respirar.

Imunização nacional

O governo do estado de São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira (26) o imunizante a Butanvac, a vacina contra a Covid-19 que será produzida pelo Butantan. Ao todo, 40 milhões de doses devem ser produzidas em maio.

O imunizante também será protocolado junto à Organização Mundial de Saúde (OMS) para ser exportado no mundo.

